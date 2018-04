O nouă modă s-a conturat în rândul vedetelor anul acesta, la mare, în maratonul petrecerilor de 1 Mai: lipsa genții! Roxana Ionescu a mărturisit că renunțarea la acest outfit a scăpat-o de un stres.

Roxana Ionescu a fost și ea prezentă la Mamaia, în mijlocul petrecerii de 1 Mai. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că ținutele all-black sunt noua ei pasiune, iar machiajul discret o alegere perfectă pentru zi.

Vedeta a mărturisit că a ales să renunțe la un accesoriu important pentru toate femeile: GEANTA! Roxana Ionescu a spus că lipsa genții a scăpat-o de un stres și îi permite să se distreze în voie.

”Astăzi sunt, da, la distracție. Ieri am fost de pe la 8 dimineața aici. Party și muncă, combinat. Port – nu știu ce port. Port un hanorac de la Vagabond, o pereche de pantaloni și bocanci. Am venit împreună cu echipa mea. A fost și Tinu, dar el a plecat la Văliuc pentru că acolo se ține o super-petrecere, dar eu din păcate nu am putut să mă duc. Nu am geantă! Ieri am avut o borsetă și am avut toată ziua grija ei, iar azi am zis că numai, sunt la job, sunt la distracție. În general, nu mă prea machiez eu”, a declarat Roxana Ionescu pentru Verdict.ro.

