Brigitte Năstase, la Milano Fashion Week! Cine este bărbatul care i-a îndeplinit visul: ”Cea mai mare realizare a mea!”

May 13, 2018

Brigitte Năstase și-a declarat public dragostea față de creațiile fostului iubit al româncelor Mădălina Ghenea și Andreea Sasu. Soția lui Ilie Năstase a spus că cea mai mare realizare profesională a ei este faptul că a ajuns să-și ducă ținutele la Milano Fashion Week.

”Ei, m-am pregătit special..nu! Ziua mea a început la ora 12 și am avut live-uri, am avut mai multe job-uri până la ora asta și vin de la un salon de tatuaje, am fost să văd niște tatuaje. Da, îmi fac un tatuaj, e secret, este într-o zonă mai intimă. Sunt machiată de la 12 și mi-am schimbat doar geaca. Port o ținută exclusiv Philipp Plein, ținute pe care le comercializez în magazinul meu și care îmi plac extraordinar de mult. Am cumpărat-o acum o lună, am fost la Milano, împreună cu asociatul meu, la mai multe prezentări de modă și de acolo ne-am adus colecțiile. Cea mai mare și cea mai mare bucurie a mea, satisfacția mea este că pot să îmi achiziționez hainele pe care eu le iubesc cel mai mult, pentru că eu port Philipp Plein din 2011, în România nu se știa încă și lumea se uita așa ce bluze cu cranii port eu, îmi plac foarte mult craniile. Pot să mi le achiziționez la prețul de distribuție, adică sunt o norocoasă și în momentul în care mi-am făcut magazinul, acum un an, mă și gândeam, daca aș putea ca toate hainele să-mi iasă gratis, pentru mine ar fi cea mai mare împlinire. Și uite că lucrul ăsta nu numai să s-a întâmplat, dar iată că facem și profit în momentul de față și asta îmi dă o mare satisfacție. Cincizeci la suta din garderoba mea și din ținutele casual sunt Philipp Plein și sunt ținute extraordinar de scumpe și rare”, a declarat Brigitte Năstase pentru Verdict.ro.