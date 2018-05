Alice Peneacă recunoaște care este obsesia ei în materie de haine: „Îl port până îl rup!”

Recent întoarsă din New York, Alice Peneacă nu putea lipsi la cel mai fastuos eveniment al anului, petrecerea revistei VIVA.

Pe aceeasi tema

Roxana Ionescu, seducătoare și sexy pe covorul roșu de la petrecerea VIVA!

Alice este una dintre cele mai apreciate și mai sexy modele de la noi și nu se ferește să își expună formele apetisante. Pentru petrecerea VIVA, manechina a optat pentru o rochie vintage, din catifea, pe care a completat-o cu o pereche de pantofi stiletto și o geantă tot vintage.

De mai bine de un an Alice s-a mutat în New York și acum vizitează România doar ocazional, pentru diverse proiecte pe care le are.

„Este o rochie vintage, (Emanuel) Ungaro, niște stiletto, bijuterii Giorgio Viscoti de la Kultho și o geantă vintage. Niciuna dintre piesele de pe mine nu sunt din România. Nu trebuia să fiu în țară, dar mai am niște proiecte de făcut pe aici și plec. M-am mutat de tot acolo, da. Deja de un an sunt acolo”.

Deși este înconjurată de designeri, stiliști și alți oameni importanți din domeniul modei, Alice Peneacă nu ține cont de părerile nimănui și își alege singură ținutele.

„Depinde cum văd eu părerile lor. Dacă văd eu că au dreptate, da. În general, știi, mă îmbrac cum îmi place și cum cred că mă avantajează. Nu urmăresc nici revistele de modă, sau nu știu ce sfaturi dau stiliștii. Adică îi respect și îi apreciez, dar nu. Stilul meu este în funcție de starea mea”.

Alice a recunoscut că poartă hainele de mai multe ori și dacă ceva îi place foarte mult, îl poartă obsesiv, până îl rupe. Nu are o problemă nici cu imprumutatul hainelor de la prietene: „Dacă îmi place ceva, îl port până îl rup! Am împrumutat haine prietenelor și am luat și de la prietene”.