Cum ma pregatesc de emisiune ? M-ati tot intrebat, iata raspunsul – un tratament cosmetic si o perfuzie cu vitamine, minerale si antioxidanti …fac minuni pentru ten si …mood – @cronos_med . O vizita scurta la @ergosun.ergonails.studio pentru un bronz discret, nicio mancare greu digerabila in ziua emisiunii, sport macar 20 de minute, o masca buna pentru par si una pentru fatza inainte de machiaj si coafat. Izolare, pe cat posibil:), pentru ca vreau sa am mintea odihnita si concentrata pe munca si… voie buna – asta nu-i greu, atunci cand iti iubesti munca si echipa . Documentatie de citit, repetitii, probe tehnice, sedinte…astea sunt incluse in “pachet” :). Spor si voua, la orice va cheama viata ! #beautytips #myway #superpower #nosecrets 🙂 #sharethelove @romaniiautalent @protv_romania @razvanlupica @allmasomkereki @danajustlove @cornelsarukoco @carmenvoinea

A post shared by Mihaela R. Schwartzenberg (@mihaelaradulescuschwartzenberg) on May 12, 2018 at 6:13am PDT